Гарріс вважає, що Трамп брехатиме під час дебатів

Про це вона сказала у попередньо записаному радіоінтерв'ю, пише Politico.

"Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього. Ми повинні бути готові до того, що він не переймається тим, щоб говорити правду", - сказала віцепрезидентка.

Гарріс також висловила припущення, що колишній президент повернеться до особистих нападок під час дебатів. Вона вказала на "правила гри", які він використовував з колишнім президентом Бараком Обамою і колишнім держсекретарем Гілларі Клінтон.

Видання зазначає, що ці коментарі є одними з перших коментарів Гарріс про її очікування щодо перших президентських дебатів. Напередодні під час передвиборчої зупинки в Піттсбурзі Гарріс сказала, що під час дебатів вона зосередиться на "посланні єдності"

"Настав час перегорнути сторінку розколу. Настав час об’єднати нашу країну, накреслити новий шлях вперед", - підкреслила кандидатка у президенти США.

Що відомо про дебати Гарріс і Трампа

24 липня Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

Згодом телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія.

30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови. Проте 2 серпня Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він "лідирує в опитуваннях".

8 серпня на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп запропонував провести у вересні три дебати 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox News, ABC та NBC.

Телеканал ABC із посиланням на офіційного представника команди Харріс повідомив, що вона не згодна дебатувати 4 вересня. 9 серпня Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC.

Згодом Трамп оголосив, що він "досяг домовленості" щодо участі в дебатах 10 вересня з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. У команді його опонентки це спростували.

1 вересня Гарріс закликала Трампа проводити дебати із постійно ввімкненими мікрофонами. Трохи згодом кампанія Гарріс прийняла правила щодо проведення дебатів, які запропонував її опонент Дональд Трамп.