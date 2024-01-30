Генсек ООН зустрінеться з країнами-донорами на тлі зупинки фінансування агенства щодо Палестини
У вівторок, 30 січня, у Нью-Йорку генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрінеться з ключовими країнами-донорами БАПОР
Про це повідомляє The Guargian.
Зустріч відбудеться після того, як кілька країн, включаючи США, Францію, Велику Британію, Німеччину і Японію, оголосили про призупинення подальшого фінансування агентства.
"Генеральний секретар особисто в жаху від звинувачень на адресу співробітників БАПОР, - зазначив прессекретар Гутерріша Стефан Дюжаррік. - Але його послання донорам - особливо тим, хто призупинив свої внески - полягає в тому, щоб принаймні гарантувати безперервність діяльності БАПОР, оскільки у нас є десятки тисяч відданих своїй справі співробітників, які працюють по всьому регіону".
У понеділок Гутерріш вже зустрівся з представником Вашингтона в ООН Ліндою Томас-Грінфілд, і, за словами Дюжарріка, "у вівторок у другій половині дня він проведе тут, у Нью-Йорку, зустріч з основними донорами БАПОР.
"Генеральний секретар також взаємодіє з керівництвом БАПОР і донорами БАПОР, а також з регіональними лідерами, такими як король Йорданії Абдалла, з яким він нещодавно розмовляв, і президент Єгипту (Абдель Фаттах - ред.) ас-Сісі", - наголосив прессекретар.
Агентство ООН у справах палестинців заявило, що воно оперативно відреагувало на звинувачення, але скорочення фінансування вплине насамперед на простих палестинців.
-
ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія припинили фінансування агентства.
-
У неділю, 28 січня, Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав країни продовжити фінансування головного агентства, що надає допомогу в Газі, після того, як кілька його співробітників були звинувачені в участі в нападі ХАМАС на Ізраїль.
-
Згодом стало відомо, що досьє ізраїльської розвідки містить звинувачення в тому, що деякі співробітники Близькосхідного агентства ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.77 Купівля 37.77Продаж 38.35
- EUR Купівля 41.05Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе