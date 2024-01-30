Генсек ООН зустрінеться з країнами-донорами на тлі зупинки фінансування агенства щодо Палестини

Про це повідомляє The Guargian.

Зустріч відбудеться після того, як кілька країн, включаючи США, Францію, Велику Британію, Німеччину і Японію, оголосили про призупинення подальшого фінансування агентства.

"Генеральний секретар особисто в жаху від звинувачень на адресу співробітників БАПОР, - зазначив прессекретар Гутерріша Стефан Дюжаррік. - Але його послання донорам - особливо тим, хто призупинив свої внески - полягає в тому, щоб принаймні гарантувати безперервність діяльності БАПОР, оскільки у нас є десятки тисяч відданих своїй справі співробітників, які працюють по всьому регіону".

У понеділок Гутерріш вже зустрівся з представником Вашингтона в ООН Ліндою Томас-Грінфілд, і, за словами Дюжарріка, "у вівторок у другій половині дня він проведе тут, у Нью-Йорку, зустріч з основними донорами БАПОР.

"Генеральний секретар також взаємодіє з керівництвом БАПОР і донорами БАПОР, а також з регіональними лідерами, такими як король Йорданії Абдалла, з яким він нещодавно розмовляв, і президент Єгипту (Абдель Фаттах - ред.) ас-Сісі", - наголосив прессекретар.

Агентство ООН у справах палестинців заявило, що воно оперативно відреагувало на звинувачення, але скорочення фінансування вплине насамперед на простих палестинців.