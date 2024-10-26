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Гутерреш притримується подвійних стандартів і буде сприяти деградації інституції ООН, - Портников

Тетяна Нижник
26 жовтня, 2024 субота
22:30
Світ Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников прокоментував участь Генерального секретаря ООН Гутерреша на саміті БРІКС

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Гутерреш – людина, яка абсолютно притримується подвійних стандартів. Коли 7 жовтня 2023 року відбувся напад ХАМАСу на Ізраїль, Гутерреш сказав, що це не сталося на порожньому місці. Очевидно, ситуація на Близькому Сході напружена, але не можна виправдовувати захоплення мирних мешканців в заручники тим, що між Ізраїлем і Палестинською автономією існує невирішене питання про функціонування майбутньої палестинської держави. Одне іншим не виправдовується. Напад 7 жовтня 2023 року відбувся саме тому, що переважна більшість населення Палестинської автономії живе мрією про знищення єврейської держави і її мешканців. Саме тому ці люди зараз потерпають. Але справа в тому, що це сказав Гутерреш. І тоді Ізраїль вимагав відставки Генерального секретаря ООН, а західні країни його виправдовували. Тепер ці ж країни, після його візиту до БРІКС, висловлюють недовіру до нього і стверджують, що він зганьбив ООН. Але треба було у 2023 році все це бачити", - сказав Портников.

За його словами, історія з візитом на саміт дивна, хоч і не має великого значення з точки зору інституційної.

ООН мало що може в сучасному світі, але має моральний авторитет, який здійснюється Генеральним секретарем, якого вважають головним дипломатом сучасного світу. А коли головний дипломат сучасного світу, в ситуації, коли Рада Безпеки ООН взагалі нічого не може зробити, перестає дотримуватися моральних стандартів, виникає питання в моральній дієвості цієї інституції. Путін саме цим задовлений, бо це дійсно важлива подія, що він приїхав до Казані. Тому що за великим рахунком йому потрібно після Швейцарії утриматися від будь-яких подорожей, але він вирішив, що буде йти до кінця. Корупція це чи ні, ми дізнаємося тільки після його відставки. Так чи інакше, це звичайно неприємно, тим більше Генеральний секретар буде ще кілька років на посаді, бо він тільки переобраний на другий термін. Думаю, Гутерреш буде сприяти деградації інституції ООН, от в цьому проблема", - резюмував Портников.

Саміт БРІКС у Казані: що відомо 

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН". 

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС. 

Водночас Путін під час свого виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО. 
 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ООН
Генсек ООН
Володимир Путін
Ізраїль
Близький Схід
Захід
Війна з Росією
Антоніу Гутерреш
Віталій Портников
Світ про Україну
Хамас
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