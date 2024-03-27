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Головна Світ "ІД себе ще покаже": військовий експерт Ступак про можливі теракти у РФ

"ІД себе ще покаже": військовий експерт Ступак про можливі теракти у РФ

27 березня, 2024 середа
21:28
Світ Володимир Путін

Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак вважає, що у РФ незабаром відбудеться новий теракт

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо"

"Вважаю, що на 90% є вірогідність, що в доволі короткому проміжку часу ми можемо побачити якийсь прояв ІД у РФ. Наразі вони дуже ретельно захищають торговельні центри, концерти, ставлячи рамки металошукача. Поліція працює з собаками, всюди спецпризначенці, але зазвичай спецслужби готуються до терактів, які вже відбулися. Тобто новий теракт може бути зовсім в іншій локації, зовсім в іншому місці", - пояснив Ступак.

За словами військового експерта, можна очікувати, що незабаром у РФ відбудеться новий теракт.

"Це може бути метрополітен, аеропорт, може бути замінований літак, що завгодно. Думаю, що ІД себе покаже з принципу. Мовляв, ви нам не повірили, як ви поставилися до людей, які це вчинили, відрізавши вухо, підключаючи до геніталій дроти, то ми вам покажемо. Тобто я очікую, що може відбутися наступний теракт, а можливо й подвійний", - припустив Ступак. 

Теракт у Москві: ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві. 

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.

У Центрі протидії дезінформації сумніваються, що теракт у "Крокусі" могли здійснити ті виконавці, яких показала російська влада.

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