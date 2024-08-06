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Головна Світ Іран попросив у Росії новітні системи ППО для підготовки до війни з Ізраїлем, - NYT

Іран попросив у Росії новітні системи ППО для підготовки до війни з Ізраїлем, - NYT

Світлана Кравченко
6 серпня, 2024 вiвторок
09:13
Світ Іран Росія

Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони на тлі підготовки до можливої війни з Ізраїлем. Москва вже почала постачання цього озброєння

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Про це пише New York Times з посланням на іранські ЗМІ та власні джерела серед іранських чиновників, серед яких - член Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Зазначається, що після отриманого від Ірану запиту Росія почала постачати сучасні радари та обладнання для протиповітряної оборони.

Видання повідомляє, що 5 серпня ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Іран та зустрівся з президентом Масудом Пезешкіяном та генералом Мохаммадом Багері, який керує плануванням військових ударів по Ізраїлю. Також він зустрівся із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

"Візит Шойгу підкреслює тісний союз між Іраном і Росією, який зміцнився після початку війни в Україні у 2022 році. Іран надав Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військової та розвідувальної співпраці", - наголошує NYT.

Згодом за результатами цих зустрічей Шойгу заявив, Росія "готова до повної співпраці з Іраном з регіональних питань".

Як пише NYT, хоч Росія і має економічні та культурні зв'язки з Ізраїлем, але вона не може дозволити собі відмовити Ірану в допомозі, оскільки Кремль значною мірою покладається на іранську військову допомогу, зокрема в питанні постачання дронів Shahed.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.

Теги:
Росія
зброя
Ізраїль
ППО
Іран
Війна в Ізраїлі
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