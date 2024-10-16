Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, - СNN
Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня
Про це пише CNN із посиланням на джерело, ознайомлене з питанням.
За словами співрозмовника каналу, Ізраїль вже має готовий план відповіді Тегерану на атаку 1 жовтня. Також джерело додало, що ізраїльські чиновники, зокрема, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу запевнили Сполучені Штати Америки: контрудар на Іран Єрусалим здійснюватиме лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти.
Водночас американські чиновники очікують, що Ізраїль вдарить у відповідь по Ірану до 5 листопада - дня президентських виборів у Штатах, за словами співрозмовників CNN.
Що передувало
Ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку.
Згодом повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".
Вже 14 жовтня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти військових діячів та компаній Ірану у відповідь на атаку країни проти Ізраїлю 1 жовтня.
Натомість представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що його країна незадоволена новими санкціями ЄС та Британії, запровадженими щодо Тегерана за атаку на Ізраїль 1 жовтня, і заперечує постачання балістичних ракет Росії.
15 жовтня повідомлялось, що Нетаньягу пообіцяв адміністрації Байдена завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.
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