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Головна Світ Канада тимчасово вивезла дітей своїх дипломатів з Ізраїлю

Канада тимчасово вивезла дітей своїх дипломатів з Ізраїлю

Юлія Лаврук
9 серпня, 2024 п'ятниця
11:25
Світ Канада

Канада тимчасово евакуювала дітей своїх дипломатів з Ізраїлю через побоювання про можливу ескалацію війни на Близькому Сході

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Про це повідомило МЗС Канади.

"У зв'язку з непередбачуваною безпековою ситуацією, Канада прийняла рішення тимчасово вивезти з Тель-Авіва дітей співробітників, які перебувають на утриманні в Канаді", - йдеться у повідомленні.

У МЗС країни зазначили, що діти дипломатів та їхні опікуни вже прибули до третьої країни, і перебувають у безпеці та під наглядом. Там також додали, що здоров'я, безпека та захист дипломатичного персоналу Канади та їхніх сімей залишаються пріоритетом для уряду. 

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, і безпека канадців залишається нашим головним пріоритетом. 3 серпня 2024 року ми оновили наші поради щодо подорожей для канадців, попросили їх уникати будь-яких поїздок до Ізраїлю та поїздок на Західний берег річки Йордан", - сказали у МЗС.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана. 

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук порадив українцям наразі утриматися від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Канада
Війна в Ізраїлі
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