Канада заявила, що переглядає дипломатичні відносини з Грузією
Канада заявила про перегляд свої дипломатичних відносин з урядом Грузії після парламентських виборів у країні 26 жовтня
Про це повідомляє МЗС Канади.
Зазначається, Канада стурбована "широко поширеними актами залякування виборців, підкупом голосів та іншими порушеннями в день виборів".
"У координації з нашими G7 та європейськими партнерами, а також у світлі проведення та результатів цих виборів Канада переоцінить свої відносини з грузинським керівництвом. Канада залишається відкритою для співпраці з Грузією, доки грузинське керівництво поважає демократію, права людини, верховенство права та вирішує недавній відкат демократії", - йдеться у заяві.
Канада також закликає грузинську владу поважати права та безпеку людей у контексті мирних протестів.
"Ми вдячні грузинам за активну участь у виборчому процесі, в тому числі в ролі виборців, співробітників виборчих дільниць і громадських спостерігачів", - додали в заяві.
- Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, в Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там уже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
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