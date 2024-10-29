Канада заявила, що переглядає дипломатичні відносини з Грузією

Про це повідомляє МЗС Канади.

Зазначається, Канада стурбована "широко поширеними актами залякування виборців, підкупом голосів та іншими порушеннями в день виборів".

"У координації з нашими G7 та європейськими партнерами, а також у світлі проведення та результатів цих виборів Канада переоцінить свої відносини з грузинським керівництвом. Канада залишається відкритою для співпраці з Грузією, доки грузинське керівництво поважає демократію, права людини, верховенство права та вирішує недавній відкат демократії", - йдеться у заяві.

Канада також закликає грузинську владу поважати права та безпеку людей у ​​контексті мирних протестів.

"Ми вдячні грузинам за активну участь у виборчому процесі, в тому числі в ролі виборців, співробітників виборчих дільниць і громадських спостерігачів", - додали в заяві.