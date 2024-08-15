Кандидат у віцепрезиденти США від демократів Волц погодився на дебати з опонентом Венсом
Кандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тім Волц погодився на дебати зі своїм республіканським опонентом Джей Ді Венсом
Про це Волц заявив у середу, 14 серпня, пише Reuters.
Телеканал CBS News запропонував чотири дати для дебатів між кандидатами на посаду віцепрезидента: 17 вересня, 24 вересня, 1 жовтня і 8 жовтня.
"Я сильно підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня", - сказав Волц, додавши, що хотів би дебатувати з Венсом не один раз.
Зазначимо, що кандидати у президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC 10 вересня.
Що відомо про вибори у США
Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Вже 2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
Згодом 6 серпня Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти: ним став губернатор штату Міннесота Тім Волц. Того ж дня кандидат у віцепрезиденти Сполучених Штатів від республіканців Джей Ді Венс заявив, що хоче провести дебати із кандидатом на цю посаду від демократів - губернатором Міннесоти Тімом Волцом.
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