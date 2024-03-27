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"Кремль ще не виробив шаблонної лінії": ISW проаналізував заяви РФ щодо теракту в Підмосков’ї

27 березня, 2024 середа
06:18
Світ Володимир Путін

Заяви президента РФ Володимира Путіна щодо теракту під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою свідчать про те, що у Росії ще не виробили шаблонної лінії щодо того, як обговорювати атаку

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Путін та інші високопосадовці Кремля, ймовірно, намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на торгівельний центр. Це вказує на те, що Кремль ще не до кінця зрозумів, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки та правоохоронних органів.

Аналітики припускають, що Путін та інші високопосадовці не повністю згуртувалися навколо фейкового наративу про те, що Україна начебто організувала та здійснила напад на концертний зал "Крокус", відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава".

"Путін у своєму зверненні після нападу 23 березня прямо припустив, що нападники були пов’язані з Україною. Тоді Путін звернувся до колегії Генеральної прокуратури Росії і згадав про напад на "Крокус", закликавши Генпрокуратуру встановити всі факти справи, але прямо чи опосередковано не звинувачуючи Україну в нападі", - кажуть аналітики.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 26 березня відмовився прямо заявляти, що Україна організувала теракт, у відповідь на запитання преси про те, як відповість Росія, якщо Росія "підтвердить" нібито причетність України.

"Коливання Путіна між прямим звинуваченням України в один день і уникненням цього питання наступного дня свідчить про те, що Кремль ще не виробив шаблонної лінії щодо того, як обговорювати атаку, ймовірно, частково внаслідок шоку, який відчула російська еліта після її наслідків", - йдеться у звіті.

Теракт у Москві: ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві. 

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.

У Центрі протидії дезінформації сумніваються, що теракт у "Крокусі" могли здійснити ті виконавці, яких показала російська влада.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
теракт
Дмитро Пєсков
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