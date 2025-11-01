"Литовці самі з території Білорусі перекидали сигарети": Лукашенко прокоментував інциденти з метеозондами в Литві

Про це інформує Delfi з посиланням на державні ЗМІ Білорусі.

"У такі умови їх поставила власна влада, перервавши нормальні торговельні зв'язки і побудувавши паркан на кордоні, – наголосив Лукашенко. - Влада, литовська та польська, – ви винні, що так відбувається. Ви навіщо поставили людей в такі умови? Навіщо ви їх штовхнули на шлях злочину?".

Він також заявив, що білоруси "абсолютно легально купували на виробництві сигарети і передавали литовцям, які прибули на територію Білорусі, отримуючи свій навар", натомість ті "своїм спільникам переправляли товар за допомогою повітряних куль".

"Налагодили цей бізнес. Наші на фабриці беруть сигарети за вигідною ціною, продають литовцям. Треба перекинути через паркан. Маленькими порціями перекидали на цих кулях. Там литовці приймали кулі і брали ці сигарети. Не в Литві продавали. У Нідерландах і Англії. Кажуть, там найдорожчі сигарети", – зауважив білоруський диктатор.

Він додав, що не вважає такі дії злочином, оскільки люди заплатили за товар і просто хотіли заробити.

Доказів причетності громадян Литви до перевезення сигарет він не навів.

Що передувало

У ніч на 5 жовтня повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, які залетіли з території Білорусі. Через це на кілька годин довелося закрити Вільнюський аеропорт, деякі рейси затримали або скасували.

24 жовтня Литва знову закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі.

26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів.

27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками.

29 жовтня повідомлялося, що пункти пропуску на кордоні між Литвою та Білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення литовського повітряного простору метеокулями контрабандистів.

Того ж дня Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій засудив провокативні дії Білорусі щодо проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви.

31 жовтня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Вільнюс рішуче реагуватиме на будь-які порушення свого повітряного простору й готує новий пакет санкцій проти Білорусі.