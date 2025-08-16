Люди на Алясці пам’ятають, що таке російська окупація, - речник Razom for Ukraine Гайда з мітингу в Анкориджі
На мітингу в Анкориджі, що на Алясці, зібралися не українці, а місцеві, адже вони пам’ятають, що таке російська окупація
Таку думку висловив заступник директора зв'язків з громадськістю адвокаційної агенції Razom for Ukraine Юліан Гайда у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.
"Зараз відбувається зустріч, приватна зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним, яка відбувається буквально за півтора-два кілометри звідки я зараз знаходжуся, в центрі Анкориджа. Як ви бачите, за моїми плечима зібралися люди, це головно місцеві люди, не українського походження, не українці, які вважають, що Путін як воєнний злочинець не повинен бути тут на теренах Сполучених Штатів, тут в Алясці", - сказав він.
Юліан Гайда вважає, що тамтешні жителі сприймають за образу те, що перед російським диктатором Путіним американські військові розстелили червону доріжку.
"Ми всі бачили, як червону доріжку американські військові виставили перед Путіним. І я думаю, тут люди вважають, що це дуже велика образа. Люди пам'ятають, що Аляска все ж таки була колонією російської імперії і вважають, що вони не повинні повторити історію, ані тут, ані в Україні", - додав він.
- У склад американської делегації для зустрічі з росіянами на Алясці увійшли 8 осіб, серед них – спецпредставник президента Стів Віткофф і начальник ЦРУ Джон Реткліфф.
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля врегулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон домовилися провести зустріч після саміту на Алясці Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
- Трамп оголосив, що обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна.
