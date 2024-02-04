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"Ми не будемо вплутуватися в це": у Білому домі прокоментували ймовірне звільнення Залужного

4 лютого, 2024 неділя
20:17
Світ Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що кадрові рішення у Збройних Силах України є "питаннями української влади"

Про це пише CBS News.

"Кадрові рішення у Збройних Силах України - це питання українського уряду. Це не те, про що уряд США повинен зважувати в той чи інший бік", - йдеться в повідомленні.

За словами Саллівана, саме через це Сполучені Штати залишаються осторонь цього питання.

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"Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям", - додав Салліван.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента. 

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
США
Валерій Залужний
Світ про Україну
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