Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 17 жовтня.

"Просто зараз відбувається нова російська атака дронами – є збиття", - зазначив президент.

За його словами, світ може і повинен зупинити цей терор.

"Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної та протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи", - наголосив Зеленський.

ЗСУ вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин із 21:00 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських "шахедів" і кілька крилатих ракет.

"Але щоб гарантовано захистити наше небо та звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО й більше забезпечення ракетами для таких систем. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться й уся ця війна. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди. Однаково ефективне. І на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами - Росії не залишиться нічого, ніж думати про мир", - додає президент.

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