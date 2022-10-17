Світ може і повинен зупинити цей терор, потрібно значно більше систем ППО й ракети до них, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ЗСУ вдається збивати частину ворожих ракет і дронів, але треба більше сучасних систем ППО, щоб гарантовано захистити небо та звести до нуля можливості окупантів
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 17 жовтня.
"Просто зараз відбувається нова російська атака дронами – є збиття", - зазначив президент.
За його словами, світ може і повинен зупинити цей терор.
"Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної та протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи", - наголосив Зеленський.
ЗСУ вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин із 21:00 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських "шахедів" і кілька крилатих ракет.
"Але щоб гарантовано захистити наше небо та звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО й більше забезпечення ракетами для таких систем. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться й уся ця війна. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди. Однаково ефективне. І на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами - Росії не залишиться нічого, ніж думати про мир", - додає президент.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
- Уранці 17 жовтня в Києві прогриміли вибухи, адже росіяни вдарили по житловому будинку. Врятовано 19 людей, четверо - загинуло.
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