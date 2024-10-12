"Може спричинити збройний конфлікт": КНДР звинуватила Південну Корею в розкиданні антиагітаційних листівок з дронів над Пхеньяном
У п'ятницю, 11 жовтня, КНДР звинуватила Південну Корею у розкиданні антиагітаційних листівок над Пхеньяном, назвавши це політичною і військовою провокацією, яка може призвести до збройного конфлікту
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з заявою МЗС КНДР, безпілотники літали над Пхеньяном уночі протягом останніх двох тижнів, і це вторгнення вимагало дій у відповідь.
"Південна Корея повинна негайно припинити таку безвідповідальну і небезпечну провокацію, яка може викликати збройний конфлікт і призвести до війни між двома сторонами", - йдеться в заяві відомства.
Натомість Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що не може підтвердити звинувачення Північної Кореї, згадавши у своїй заяві про запуски Пхеньяном повітряних куль з прикріпленими до них мішками зі сміттям у повітряний простір Південної Кореї.
Пхеньян стверджує, що це є відповіддю на дії деяких активістів і північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї, які запускають повітряні кулі на Північ з посилками допомоги і листівками, що критикують лідера Кім Чен Ина.
Що відомо про запуски повітряних куль зі сміттям
Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття - пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття і гній.
За кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.
Згодом 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.
Востаннє Пхеньян здійснював запуски 24 липня. Тоді повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де розташований офіс президента Південної Кореї.
Північна Корея у суботу, 10 серпня, знову запустила до Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям після понад 2 тижнів перерви.
7 вересня Північна Корея запустила близько 190 повітряних куль, наповнених макулатурою та іншими відходами, в напрямку Сеула та прилеглих районах.
23 вересня Південна Корея висловила серйозне занепокоєння через продовження запуску повітряних куль зі сміттям з боку Північної Кореї, оголосивши про можливі військові дії у відповідь.
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