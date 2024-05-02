М'яч на вашому боці: Брюссель попередив Грузію про загрозу зриву інтеграції в ЄС
Гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є
Про це Купман заявив журналістам у Тбілісі, інформує агентство Reuters.
За словами високопоставленого представника ЄС, Брюссель стежить за ситуацією з ухваленням законопроєкту і стурбований тим, що відбувається.
"Є тривожні зміни щодо законодавства. Прийнятий у другому читанні закон про прозорість у такому вигляді є неприйнятним і створюватиме серйозні перешкоди на шляху вступу до ЄС", – сказав Купман.
Він попередив, що грузинська влада все ще здатна змінити ситуацію.
"Однак час ще є. Ми напрацюємо наші рекомендації (чи починати переговори щодо вступу Грузії в ЄС. – Ред.) у вересні та видамо наш звіт у жовтні-листопаді, так що час ще є. Але м'яч дуже сильно на полі уряду", – додав він.
Очікують, що парламент Грузії розгляне законопроєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.
Фактичний керівник партії влади Грузії, проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі у рідкісній промові в понеділок заявив, що Грузії необхідно захистити свій суверенітет від іноземних спроб контролювати її, і припустив, що противники законопроєкту діють в інтересах Заходу.
Події у Грузії розглядають як частину ширшої боротьби, яка може визначити, чи буде Грузія наближатися до Європи, чи повернеться під вплив Москви.
Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо
7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.
Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".
6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.
8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.
9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.
Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.
Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.
Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.
1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні, а на вулицях Тбілісі розпочались сутички між активістами та МВС.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".
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