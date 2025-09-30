На півночі Польщі виявили уламок російського БПЛА

Про це пише RMF 24.

Уламки безпілотника знайшов комбайнер на кукурудзяному полі. За даними правоохоронців, вони, ймовірно, належать одному з БПЛА РФ, який атакував Польщу вночі 10 вересня.

Нині відділ військової жандармерії у воєводстві "здійснює оперативні дії на місці виявлення невпізнаного літального об'єкта".

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

У суботу, 20 вересня, у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника, які порушили повітряний простір країни-члена НАТО 10 вересня. Дрон увесь цей час пролежав на полі неподалік житлових будівель.