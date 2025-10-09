Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
У Брюсселі шукають способи розв'язати проблему блокування Угорщиною євроінтеграційного шляху України. Євросоюз не розглядає варіант розділення процесів вступу України та Молдови, а обидві країни підтверджують намір рухатися до членства в ЄС спільно
Про це сказав політичний аналітик, журналіст Іван Капсамун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Нещодавно в Києві перебувала Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення та сусідства, і вона чітко заявила, що наразі не стоїть питання про розділення європейського шляху України та Молдови", - зауважив Капсамун.
За словами політичного аналітика, основна робота наразі спрямована на те, щоб якимось чином обійти або розв'язати питання вето, яке накладає Угорщина. Голова Європейської ради також порушує це питання у розмовах із європейськими лідерами, піднімаючи тему можливого обходу угорського вето. Отже, зусилля Брюсселя спрямовані на вирішення саме цієї проблеми, а не на розділення треків Молдови та України.
"Ба більше, немає таких сигналів і з боку Кишинева. Вони чітко заявляють, що ми разом з Україною почали цей шлях і маємо пройти його разом. У Молдові розуміють свою відповідальність перед Україною - що вони збереглися як держава і мають можливість просувати євроінтеграційний курс саме завдяки тому, що Україна прикриває їх від російської агресії.
Тому розвернутися зараз до України спиною й рухатися до Європи окремо - це було б неправильно. Тож загрози, принаймні в найближчий час, розділення треків немає. Думаю, наші країни рухатимуться разом. А головне завдання зараз - розібратися з Орбаном і тією політикою, яку він проводить", - наголосив Капсамун.
