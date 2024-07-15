"Не відповідає правилам": посол Німеччини в Україні про візит Орбана до Путіна

Про це він розповів у інтерв’ю Суспільному.

Єґер наголосив, що головуюча країна в Раді Європейського Союзу, якою зараз є Угорщина, не має мандату діяти від імені ЄС за кордоном.

"Я вважаю, якщо належиш до клубу, повинен грати за правилами. Те, що зробив угорський прем'єр-міністр, не відповідає цим правилам. Головуюча в Раді ЄС країна не говорить від імені Європейського Союзу і не має мандату діяти за кордоном від його імені. Це означає, що або виникли непорозуміння, або, можливо, це було спровоковано навмисно. Угорщина не повинна зловживати роллю головуючої в Раді ЄС", - сказав посол.

Він також прокоментував скасування Будапештом візиту угорського міністра закордонних справ із німецьким після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц розкритикував візит Орбана до Росії.

"Скасування візиту — це неправильно. Думаю, це сталося, бо він мав здійснити раптову поїздку до Китаю разом з паном Орбаном. Такого не повинно відбуватися між друзями й партнерами", - висловився Єґер.