"Не відповідає правилам": посол Німеччини в Україні про візит Орбана до Путіна
Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що поїздка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до РФ та його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним "не відповідає правилам" ЄС
Про це він розповів у інтерв’ю Суспільному.
Єґер наголосив, що головуюча країна в Раді Європейського Союзу, якою зараз є Угорщина, не має мандату діяти від імені ЄС за кордоном.
"Я вважаю, якщо належиш до клубу, повинен грати за правилами. Те, що зробив угорський прем'єр-міністр, не відповідає цим правилам. Головуюча в Раді ЄС країна не говорить від імені Європейського Союзу і не має мандату діяти за кордоном від його імені. Це означає, що або виникли непорозуміння, або, можливо, це було спровоковано навмисно. Угорщина не повинна зловживати роллю головуючої в Раді ЄС", - сказав посол.
Він також прокоментував скасування Будапештом візиту угорського міністра закордонних справ із німецьким після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц розкритикував візит Орбана до Росії.
"Скасування візиту — це неправильно. Думаю, це сталося, бо він мав здійснити раптову поїздку до Китаю разом з паном Орбаном. Такого не повинно відбуватися між друзями й партнерами", - висловився Єґер.
- 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
- Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
- 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
- Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.
- 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
- 8 липня Віктор Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
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