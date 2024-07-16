Нідерланди висловились проти цілковитого бойкоту самітів, організованих Угорщиною

Про це повідомляє Dutch News.

"Було чітко заявлено, що Орбан не виступає від імені Європейського Союзу, і кожна країна-член може вирішувати, що вона вважає за потрібне, - зазначив він. - Ми разом з іншими державами-членами на спеціальній основі розглядаємо, як нам слід реагувати. Ніякої формальної блокади зустрічей немає".

Натомість депутати партії VVD закликають Нідерланди зайняти більш жорстку позицію. Депутат Том ван Кампен навіть подав до парламенту запит з цього приводу.

"Або ви скажете: ми продовжимо відвідувати Угорщину з нашими міністрами і будемо говорити з ними жорстко, або ви скажете: це червона лінія, Угорщина демонструє свої справжні наміри, в основному призначені для внутрішньої політики", - підкреслив він.

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.