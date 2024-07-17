Німеччина виділить €10 млн на відбудову київської лікарні "Охматдит"
Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце оголосила, що її країна виділить 10 млн євро на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару РФ 8 липня
Про це пише Deutsche Welle.
Зазначається, що виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.
Зокрема, йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.
Як підкреслила Шульце, руйнування дитячої лікарні показує, "наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну".
"Ми не повинні й не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує", - додала німецька міністерка.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.
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