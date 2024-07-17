Німеччина виділить €10 млн на відбудову київської лікарні "Охматдит"

Про це пише Deutsche Welle.

Зазначається, що виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.

Зокрема, йдеться про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.

Як підкреслила Шульце, руйнування дитячої лікарні показує, "наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну".

"Ми не повинні й не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує", - додала німецька міністерка.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.