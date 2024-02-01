Орбан дав згоду на надання Україні 50 млрд євро не під час засідання саміту: кореспондентка Еспресо з Брюсселя розповіла, що відбувалося за лаштунками

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"ЄС надасть Україні 50 млрд євро протягом наступних 4-х років. Нарешті вдалося переконати Орбана, і відбулося це цікаво. Орбан дав згоду не під час засідання саміту лідерів ЄС, а під час неформальної зустрічі. Як це було? Вчора Орбан ввечері приїхав у Брюссель, і був запрошений Шарлем Мішелем на вечерю. На тій вечері повинні бути присутніми ще інші лідери ЄС. Вочевидь, саме під час вечері вони збиралися провести розмову з Орбаном, але Орбан на вечерю не прийшов. Натомість він пішов до фермерів, де в черговий раз заявив, що ЄС неправильно робить, підтримуючи українських фермерів, а не європейських", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, до ранку сьогоднішнього дня взагалі було незрозуміло, що збирається робити Орбан.

"Зранку журналісти чекали його на пресконференції, але Орбан не вийшов до преси. Тобто інтрига продовжувалася. Пізніше виявилося, що Орбан відразу пішов на закриту зустріч з головою Європейської Ради, головою Єврокомісії й очільниками Франції, Німеччини та Італії. Ось у такому вузькому колі почався саміт лідерів країн ЄС. Під час цієї розмови щось пообіцяли Орбану, що він погодився затвердити 50 млрд євро для України. Потім до цієї зустрічі приєдналися ще очільники Іспанії, Польщі, Нідерландів, Балтійських країн, тобто закрита зустріч розширювалася. В якийсь момент Орбан сказав - так. Тоді усі перейшли в велику залу, де всі 27 лідерів країн ЄС затвердили 50 млрд євро", - додала Висоцька.

Усі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ розраховує отримати перший транш із цього пакету вже у березні.

50 млрд євро для України: що відомо

15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.

10 січня, попри спротив Угорщини, в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.

17 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні, а 26 січня очільник уряду України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 країн-членів ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро.

30 січня Орбан заявив, що готовий підтримати надання допомоги Україні з бюджету ЄС за умови, що кожного року Євросоюз вирішуватиме, "чи буде продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".