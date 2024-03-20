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Палата представників США засудила викрадення Росією українських дітей

20 березня, 2024 середа
15:21
Світ діти, злочини росії

Палата представників США у вівторок, 19 березня, ухвалила резолюцію "Про засудження незаконного викрадення дітей з України до Російської Федерації"

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

За словами Лубінця, у резолюції є низка важливих положень і тверджень. Палата представників, зокрема: 

  • вважає уряд РФ під керівництвом Путіна відповідальним за неправомірне та незаконне викрадення дітей з України та найрішучішим чином засуджує ці дії
  • заявляє, що сприяння незаконному усиновленню є геноцидом, оскільки суперечить зобов’язанням Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього
  • стверджує, що РФ намагається знищити покоління українських дітей і цим підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян і лідерів, а також позбавити можливості відбудувати Україну після неспровокованої російської війни, ціллю якої є знищення унікальної української мови, культури, історії та ідентичності
  • підтверджує, що вторгнення РФ в Україну суттєво збільшило ризики дітей постраждати від торгівлі людьми та експлуатації, дитячої праці, гендерного насильства, голоду, загинути, отримати фізичні травми, бути позбавленими житла та освіти

"Нам важливо, щоб всі країни світу на найвищому рівні засуджували депортацію та примусове переміщення українських дітей Росією. Це кроки, які у майбутньому можуть сприяти покаранню винних у злочинах, а наразі – допомогти повернути всіх наших дітей", - наголосив Лубінець. 

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2-23 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня 2-23 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

Теги:
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
США
воєнні злочини Росії
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