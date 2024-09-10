Панама підписала спільне комюніке Саміту миру
Республіка Панама приєдналась до спільного комюніке першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він подякував Республіці Панама за приєднання до комюніке, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та зазначив, що Україна розраховує на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну.
"Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися. На сьогодні вже 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - додав президент.
Про Саміт миру
Упродовж 15 та 16 червня у Швейцарії зібралися понад 100 країн та міжнародних організацій, більшість із яких у підсумку підтримала спільне комюніке.
За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
Згодом спільне комюніке підписали також Барбадос і Маршалові острови, Гаяна, Королівство Тонга, Республіка Маврикій, Папуа-Нова Гвінея та Ботсвана.
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