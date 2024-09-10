Панама підписала спільне комюніке Саміту миру

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував Республіці Панама за приєднання до комюніке, ухваленого за підсумками інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та зазначив, що Україна розраховує на поглиблення дружнього діалогу та співпраці з державами Карибського басейну.

"Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися. На сьогодні вже 94 держави та організації поділяють наше спільне бачення, засноване на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - додав президент.

Про Саміт миру