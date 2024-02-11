Польща свідома того, що РФ може напасти, - дипломат Дещиця про тривожні сигнали від Путіна
У Польщі усвідомлюють загрозу нападу РФ та готуються до цього
Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща 2014-2022 рр., дипломат Андрій Дещиця у етері телеканалу "Еспресо".
Він прокоментував заяву Путіна про те, що Росія не буде нападати на Польщу, але відповість, якщо Польща нападе першою.
"Такі заяви є досить тривожним сигналом. Путін зможе використати це своєрідне виправдання. Але Польща готується і цілком свідомо того, що Росія може на них напасти", - повідомив Дещиця.
Путін може знайти безліч причин, чому "Польща напала на Росію", каже дипломат.
"Підстав може бути дуже багато. Наприклад, коли зіб'ють російську ракету над територією Польщі, яку нібито помилково запустять в сторону України, але потрапить у повітряний простір Польщі. Також росіяни можуть протрактувати використання площадки аеропорту в Жешуві як своєрідну загрозу, бо через неї постачається зброя проти Росії, а це вже "напад на РФ". Або можуть придумати якусь провокацію і таким чином мати підстави виправдання, щоб напасти на Польщу", - зауважив він.
В Польщі це серйозно сприймають і говорять, що потрібно досить серйозно зайнятися зміцненням обороноздатності країни. Зрештою, вони це роблять, каже Дещиця.
"Вони вже до цього готуються. Попередній уряд це робив і теперішній уряд це робить. Йдеться про закупівлю нового військового обладнання, збільшення оборонного бюджету. Тут вже Трампу буде нічого сказати, бо Польща видає понад 2% свого ВВП на озброєння, НАТО. Також вони працюють над створенням нових військових підрозділів, в тому числі і військ територіальної оборони. Також це розміщення американських військових баз в Польщі і великі військові навчання в Польщі", - зазначив дипломат.
Польща готується, але також цілком свідома, що кращим засобом для захисту Польщі буде допомога Україні і перемога України у війні з Росією, додав він.
"Про це говорить Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та інші польські політики, особливо у їхніх розмовах з американськими політиками, в тому числі, і з республіканською табору", - сказав Дещиця.
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6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.
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Під час розмови з Карлсоном, Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.
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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.
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Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".
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Також Путін заявив, що Росія не зацікавлена у вторгненні в Польщу чи Латвію.
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