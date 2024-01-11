Прем'єр Італії Мелоні намагається вплинути на Орбана щодо розблокування допомоги Україні, - Bloomberg
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні намагається переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати допомогу Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
Мелоні закликала Орбана змінити свою опозицію щодо підтримки Європейським Союзом України та покращити відносини з президентом Володимиром Зеленським.
За даними видання, просування в цих питаннях може прокласти шлях до приєднання партії Орбана "Фідес" до ультраправої політичної партії "Європейські консерватори і реформісти" разом з італійськими "Братами Мелоні", польською правою партією "Право і справедливість" і націоналістичною партією "Шведські демократи".
Переговори підкреслюють зовнішньополітичні амбіції Мелоні, яка прагне відігравати в ЄС роль впливового посередника.
Мелоні також підштовхує Орбана до зміни його підходу щодо прагнень України до членства в ЄС і перезавантаження відносин з Києвом як умови для вступу до ЄСР.
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