Президент Фінляндії заявив, що не відправлятиме військових в Україну

Про це він сказав 3 квітня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНІАН.

"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська в Україну. Ми підтримуємо Україну усіма можливими способами наразі", - сказав політик.

Він зазначив, що Фінляндія прагне зосередитися на тому, чим вона реально може допомогти Україні: наданням озброєння, боєприпасів, організацією тренувань для українських військових, а також підтримкою України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що Україна старається укомплектувати військові бригади, аби захисники мали перевагу в сучасній техніці та могли себе захистити.

"Не вистачає переваги як на землі, так і в небі. Я, чесно кажучи, сфокусувався б на тому, чого зараз у нас немає", - сказав президент.