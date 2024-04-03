Президент Фінляндії заявив, що не відправлятиме військових в Україну
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що його країна підтримуватиме Україну всіма можливими способами, але військових не відправлятиме
Про це він сказав 3 квітня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНІАН.
"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська в Україну. Ми підтримуємо Україну усіма можливими способами наразі", - сказав політик.
Він зазначив, що Фінляндія прагне зосередитися на тому, чим вона реально може допомогти Україні: наданням озброєння, боєприпасів, організацією тренувань для українських військових, а також підтримкою України на шляху до членства в ЄС і НАТО.
Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що Україна старається укомплектувати військові бригади, аби захисники мали перевагу в сучасній техніці та могли себе захистити.
"Не вистачає переваги як на землі, так і в небі. Я, чесно кажучи, сфокусувався б на тому, чого зараз у нас немає", - сказав президент.
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