Голова оборонного комітету бундестагу закликав надати Україні більше танків Leopard

Про це він написав у соцмережі X.

"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше — тим більше, що ми замовили 123 Leopard 2 й ось-ось ухвалимо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", — висловився політик.

Фабер додав, що успіх України на Курщині "має стати приводом для розмови про постачання більшої кількості Leopard 2 та Fuchs".

"Надаючи військову підтримку Україні, ми можемо зараз закласти основи для тривалого миру в Європі", — наголосив німецький політик.

Нагадаємо, 8 серпня Фабер заявив, що зброя, яку отримує Київ від партнерів, стає українською, в тому числі й німецькі танки Leopard 2. Тому Україна може застосовувати їх на власний розсуд, навіть на Курщині.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти.

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони.

14 серпня віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що жителі Курської області зможуть евакуюватися в Україну.

15 серпня стало відомо, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Її очолив генерал-майор Москальов. При цьому влада запевняє, що окупаційних адміністрацій на Курщині не буде, бо Україна не має наміру анексувати ці території.