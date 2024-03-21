Російські добровольці відзвітували про результати рейду на Білгородщину та Курщину

Про це російські добровольці повідомили у спільному зверненні.

"Наш визвольний рух вкотре продемонстрував силу і міць духу і зброї російського добровольця та слабкість режиму Путіна. Разом із нашими соратниками ми довели всьому світу, що Путін втрачає контроль над ситуацією дедалі більше з кожним днем і вже не здатен захистити навіть кордони власної країни", - йдеться в повідомленні.

Російські добровольці зазначили, що змогли звільнити два населених пункти РФ від путінського режиму. Крім того, внаслідок їхніх дій російська армія втратила "величезну кількість" техніки та понад тисячу солдатів.

Добровольці наголосили, що через їхній рейд жителі Білгородської та Курської областей не пішли на так звані вибори президента.

"Ніхто при здоровому глузді не зможе після цього стверджувати, що Путіна "обрали" законно. Володимир Путін втратив залишки своєї легітимності, влада вислизає з його рук. Він контролює дедалі менше процесів у Росії, росіяни це бачать і дедалі більше співвітчизників вступають до наших лав. Скоро ми підемо в інші міста", - зазначено в повідомленні.

Російські добровольці закликали росіян та людей будь-якої національності приєднуватися до них, щоб "разом боротися проти путінської диктатури".

"Тільки зі зброєю в руках, будучи разом ми обов'язково переможемо і створимо нову Росію: сильну, мирну і шановану країну, бути громадянином якої не соромно", - підсумували добровольці.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

У день "виборів" російські добровольці звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму".

21 березня влада Грайворонського міського округу Білгородської області Росії закликала місцевих жителів евакуюватися через обстріли та бої, які тривають останніми днями.