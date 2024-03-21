Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Російські добровольці відзвітували про результати рейду на Білгородщину та Курщину

Російські добровольці відзвітували про результати рейду на Білгородщину та Курщину

21 березня, 2024 четвер
17:36
Світ Легіон "Свобода Росії"

Бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону розповіли про втрати російської армії внаслідок їхнього рейду на Білгородську та Курську області

Про це російські добровольці повідомили у спільному зверненні. 

"Наш визвольний рух вкотре продемонстрував силу і міць духу і зброї російського добровольця та слабкість режиму Путіна. Разом із нашими соратниками ми довели всьому світу, що Путін втрачає контроль над ситуацією дедалі більше з кожним днем і вже не здатен захистити навіть кордони власної країни", - йдеться в повідомленні. 

Російські добровольці зазначили, що змогли звільнити два населених пункти РФ від путінського режиму. Крім того, внаслідок їхніх дій російська армія втратила "величезну кількість" техніки та понад тисячу солдатів. 

Добровольці наголосили, що через їхній рейд жителі Білгородської та Курської областей не пішли на так звані вибори президента. 

"Ніхто при здоровому глузді не зможе після цього стверджувати, що Путіна "обрали" законно. Володимир Путін втратив залишки своєї легітимності, влада вислизає з його рук. Він контролює дедалі менше процесів у Росії, росіяни це бачать і дедалі більше співвітчизників вступають до наших лав. Скоро ми підемо в інші міста", - зазначено в повідомленні. 

Російські добровольці закликали росіян та людей будь-якої національності приєднуватися до них, щоб "разом боротися проти путінської диктатури".

"Тільки зі зброєю в руках, будучи разом ми обов'язково переможемо і створимо нову Росію: сильну, мирну і шановану країну, бути громадянином якої не соромно", - підсумували добровольці. 

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

У день "виборів" російські добровольці звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму".

21 березня влада Грайворонського міського округу Білгородської області Росії закликала місцевих жителів евакуюватися через обстріли та бої, які тривають останніми днями.

Теги:
Росія
Володимир Путін
вибори президента
російська армія
вибори в Росії
Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
Придністров'я
18 березня, 2024 понедiлок
"Навіть тамтешні військові РФ": генерал Маломуж пояснив, чому контингент у Придністров'ї не прагне воювати проти України
ЗСУ. ППО
21 березня, 2024 четвер
Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
18:19
Запоріжжя
Збирав дані про Сили оборони із "спостережного пункту" на дачі: викладача засудили до 9 років
18:15
На фото: Гра The Sims
Марго Роббі стала продюсеркою кіноадаптації гри The Sims
18:05
OPINION
Володимир Гевко
Екологічне приязне спілкування саме по собі є мистецтвом
17:53
САП
САП з 21 березня виходить з підпорядкування Офісу генпрокурора і стає окремою юрособою
17:51
РФ обстріляла Новогродівку на Донеччині: є загиблий і поранені
17:44
Китай
У США вважають, що Китай до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань
17:41
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
Якщо ми не дочекаємось супутникових знімків, значить дрон "Лютий" гарно попрацював, - Defense Express про атаку на Енгельс
17:33
На фото: Олександр Ярема
"Наші продюсери перед ними прогиналися": актор Олександр Ярема розповів про співпрацю з росіянами в Україні 
17:33
Кая Каллас
Естонія закликала всі країни "Рамштайну" виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні
17:14
космос технології Росія Білорусь США
Не ввімкнулись двигуни: на космодромі Байконур скасували запуск космічного корабля "Союз"
17:06
Оновлено
У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці
16:59
Іван Федоров
Росіяни проводять примусову паспортизацію молоді: Федоров розповів про ситуацію на ТОТ після псевдовиборів президента РФ
16:56
Оновлено
РФ атакувала Миколаїв балістичною ракетою
РФ удень 21 березня атакувала Миколаїв: загинула людина
16:51
ГУР
Ціллю атаки РФ на Київ 21 березня було Головне управління розвідки, – ЗМІ
16:46
Віталій Портников
Ми маємо справу з незвичайною війною, це не просто територіальний конфлікт: Портников на Київському безпековому форумі
16:45
війна з Росією Сергій Шойгу зброя
У Росії заявили про запуск масового виробництва 3-тонних авіабомб ФАБ-3000
16:40
Олександр Сирський
Сирський – головнокомандувачу ЗС Франції: Вдалося стабілізувати обстановку на сході України
16:28
фейк
Київ нібито готує юнаків-партизанів, аби вони воювали з росіянами: у РФ вигадали новий фейк
16:19
Петер Сіярто
"Хотіли б розвивати співпрацю": Сіярто сказав, у яких сферах Угорщина прагне взаємодіяти з РФ
16:01
OPINION
Карл Волох
"Слуги" за зарплату ходити в парламент не наймалися
15:55
в'язниця
Вбив жінку і викинув валізу з її розчленованим тілом у канал: адвоката засудили до 15 років тюрми
15:54
Карл Негаммер
Австрія виступила проти закупівлі зброї для України коштами від заморожених активів РФ
15:48
таксі
Росіяни на ТОТ збирають інформацію під виглядом цивільних, зокрема через роботу в таксі, - Спротив
15:41
серіал "Корона" про життя принцеси Діани
BAFTA TV оголосила номінантів: "Корона" претендує на найбільшу кількість нагород
15:26
дрони ЗСУ
Під час виборів президента росіяни донатили на дрони для підрозділів розвідки України, - ГУР
15:24
Володимир Зеленський
Посилення ППО та безпекова угода: Зеленський провів розмову з прем'єром Греції
15:20
Ексклюзив
Карта бойових дій: Бахмут
У 26-й окремій артбригаді назвали пріоритетні напрямки для ворога біля Бахмута
15:18
Дмитро Табачник
Ексміністра освіти і науки Табачника заочно засудили до 15 років тюрми
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:51
Оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі" зʼявилась на всіх українських онлайн-платформах
14:44
Запоріжжя
Рада передала Запорізькій ОВА повноваження місцевої облради
14:41
Бійця на фото звуть Олексій. Гвардієць сьогодні зранку збив крилату ракету, що прямувала на столицю
"На все були лічені секунди": стрілець-зенітник розповів про збиття ракети під час атаки РФ 21 березня
14:27
На фото: BookChef
Аудитори не знайшли фактів співпраці видавництва BookChef з РФ
14:23
Оновлено
Ілля Забрний та Едін Джеко (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
14:21
ФСБ
Окупанти затримали двох маріупольців, які підтримували Азов та Україну в соцмережах
14:12
окупанти крим
Росіяни на ТОТ викрали близько 300 людей з початку року, - Спротив
14:02
OPINION
Сергій Громенко
Іван Грозний як тип російського... ліберала
13:51
На фото: Співзасновниця бренду SLEEPER Катерина Зубарєва
Співзасновницю бренду SLEEPER, який найняв росіянку у 2022-му, внесли до рейтингу "Сила жінок"
13:50
Микола Азаров
Експрем'єра-втікача Азарова судитимуть у справі про держзраду
13:48
Оновлено
Масована ракетна атака по Україні 21 березня: в Києві й області пролунали вибухи, є постраждалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV