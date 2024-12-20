Шольц найближчими днями може відвідати Москву, – Der Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц найближчими днями може поїхати до Москви з "мирною місією"
Про це пише Der Spiegel з посиланням на слова представника Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
Так, за інформацією видання, у комітеті східноєвропейських економічних відносин Бундестагу "твердо переконані", що Олаф Шольц найближчими днями поїде до Москви з "мирною місією".
Водночас у виданні зазначили, що представник ХДС "не має жодного уявлення" про те, наскільки правдива ця інформація, але, на його думку, це цілком можливо.
- Олаф Шольц і лідер Росії Володимир Путін 15 листопада провели першу за два роки телефонну розмову.
- У грудні Шольц заявив, що готовий провести подальші переговори з Путіним, попри безрезультатну телефонну розмову.
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