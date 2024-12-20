Шольц найближчими днями може відвідати Москву, – Der Spiegel

Про це пише Der Spiegel з посиланням на слова представника Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Так, за інформацією видання, у комітеті східноєвропейських економічних відносин Бундестагу "твердо переконані", що Олаф Шольц найближчими днями поїде до Москви з "мирною місією".

Водночас у виданні зазначили, що представник ХДС "не має жодного уявлення" про те, наскільки правдива ця інформація, але, на його думку, це цілком можливо.