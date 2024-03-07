Швейцарський парламент підтримав передачу заморожених активів РФ Україні

Про це повідомляє France24.

У Швейцарії знаходяться понад $8 млрд резервів й активів центрального банку РФ.

Зазначено, що верхня палата швейцарського парламенту 21 голосом підтримала рішення щодо конфіскації активів РФ, "проти" проголосували 19 депутатів, а троє утримались. Видання нагадує, що нижня палата парламенту ухвалила це рішення торік.

"Росія серйозно порушила міжнародне право. Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь своїми знаннями, своїми навичками та всією своєю історією в цій сфері", - сказав міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Тепер країна працюватиме над створенням міжнародно-правового фундаменту, який потрібен, аби розробити механізм використання заморожених активів РФ для виплати репарацій країнам, на яких напали.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

6 березня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що його країна готова позичити всі заморожені в державі російські активи центрального банку Україні на тій підставі, що РФ після закінчення війни виплатить репарації Україні.