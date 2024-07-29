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Сікорський про візити Орбана до Путіна та Сі: позиція Угорщини дратує решту членів ЄС

Дар'я Куркіна
29 липня, 2024 понедiлок
14:14
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що позиція Угорщини стосовно візитів її премʼєр-міністра Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна дратує інших членів Європейського Союзу та не має підтримки

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю Visegrad Insight.

На запитання журналіста про поїздки Орбана до РФ і Китаю Сікорський розповів, що на останньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах позицію Угорщини не підтримали.

"Угорщина не мала підтримки своєї позиції. Більше того, вони виглядають ізольованими, коли саме вони вимагають солідарності Європи у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко знайти друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", - сказав глава польського МЗС.

Міністр додав, що тоді також розглядалося питання, де має відбутися одне з засідань Ради міністрів закордонних справ, коли головує Угорщина, - у Будапешті чи Брюсселі.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент уже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві. Однак під час нашої зустрічі угорський міністр, схоже, отримав інші вказівки зі столиці і, зрештою, був змушений накласти вето на пропозицію. Він залишився наодинці", - розповів Сікорський.

Він зазначив, що не розуміє, як угорський вплив збільшує "симетрія" Будапешта, яка перебуває "між Москвою та Брюсселем".

"Навпаки, це дратує всіх інших", - акцентував Сікорський.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

На початку червня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.

Після цього, 11 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

17 липня Європейський парламент на пленарному засіданні схвалив резолюцію на підтримку України, у якій також засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема його поїздку до Росії.

Теги:
Росія
Польща
Китай
ЄС
МЗС
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
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