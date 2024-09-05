"Сподіваємося на дуже добру співпрацю": в ЄС відреагували на зміни в українському уряді

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі, передає Укрінформ.

Він зауважив, що призначення нових міністрів в Україні не є справою ЄС, але блок сподівається мати "добрих і надійних" партнерів в оновленому уряді.

"Це, безумовно, не є справою ЄС, ми не коментуємо внутрішні рішення, що стосуються добору або призначення людей на державні посади. Що є важливим для Європейського Союзу – це завжди мати добрих та надійних партнерів з іншої сторони, стійку та стабільну систему управління. Ми сподіваємося, що ми матимемо дуже добру співпрацю з новими українськими колегами, таким же чином, як ми робили це з міністрами, що йдуть, у вимірі зовнішніх відносин та закордонної політики", - сказав Стано.

Речник підкреслив, Євросоюз взяв до уваги "перезавантаження" українського уряду й зміни в державних позиціях, а коментуючи запитання, чи погоджував Київ ротації в Кабміні, наголосив: Україна є суверенною у своїх рішеннях щодо формування уряду або державних інституцій, коли дотримано всі конституційні вимоги.

"Тож це не наша справа – коментувати цей процес, та розкривати, чи були ми проінформовані або ні, - це справа української адміністрації. Я можу лише повторити, що для нас дуже важливо мати добрих та надійних партнерів з іншого боку. Україна є країною-кандидатом для Європейського Союзу. Україна є країною, яка бореться за виживання у війні із самозахисту. Тож, хто саме і які пости обійматиме в уряді – це питання цієї країни та її влади", - додав Стано.

Що передувало

Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".

5 вересня Верховна Рада: