"Сподіваємося на дуже добру співпрацю": в ЄС відреагували на зміни в українському уряді
У Європейському Союзі заявили, що призначення на ключові державні посади в українському Кабінеті міністрів є справою кожної суверенної держави й висловили сподівання на "дуже добру співпрацю" з новими колегами
Про це заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі, передає Укрінформ.
Він зауважив, що призначення нових міністрів в Україні не є справою ЄС, але блок сподівається мати "добрих і надійних" партнерів в оновленому уряді.
"Це, безумовно, не є справою ЄС, ми не коментуємо внутрішні рішення, що стосуються добору або призначення людей на державні посади. Що є важливим для Європейського Союзу – це завжди мати добрих та надійних партнерів з іншої сторони, стійку та стабільну систему управління. Ми сподіваємося, що ми матимемо дуже добру співпрацю з новими українськими колегами, таким же чином, як ми робили це з міністрами, що йдуть, у вимірі зовнішніх відносин та закордонної політики", - сказав Стано.
Речник підкреслив, Євросоюз взяв до уваги "перезавантаження" українського уряду й зміни в державних позиціях, а коментуючи запитання, чи погоджував Київ ротації в Кабміні, наголосив: Україна є суверенною у своїх рішеннях щодо формування уряду або державних інституцій, коли дотримано всі конституційні вимоги.
"Тож це не наша справа – коментувати цей процес, та розкривати, чи були ми проінформовані або ні, - це справа української адміністрації. Я можу лише повторити, що для нас дуже важливо мати добрих та надійних партнерів з іншого боку. Україна є країною-кандидатом для Європейського Союзу. Україна є країною, яка бореться за виживання у війні із самозахисту. Тож, хто саме і які пости обійматиме в уряді – це питання цієї країни та її влади", - додав Стано.
Що передувало
Давид Арахамія анонсував, що цього тижня в уряді можна очікувати "велике перезавантаження".
5 вересня Верховна Рада:
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;
- призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
- проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
- призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
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