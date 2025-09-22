"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини

Про це заявив історик та політолог Василь Яблонський у програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

"В будь-якому разі, це один із способів, скажімо так, спробувати зупинити кровопролиття, яке відбувається зараз в Палестині і воно спровоковане, очевидно, ХАМАСом, але в будь-якому разі, багато хто сумнівається в адекватності відповіді, скажімо так, Ізраїлю. де ми бачимо і гуманітарну катастрофу, де ми бачимо загибель багатьох людей на палестинській території", - сказав він.

Історик нагадав, що майже із двох сотень держав світу, більшість - під 140 країн визнають палестинську державу.

"Очевидно, що це, я ще раз кажу, це такий спосіб зупинити цей конфлікт і перевести його у дипломатичний ракурс і спробу якраз вирішити питання дипломатичним способом. Однак частина країн і частина європейських, і Сполучені Штати. Вони говорять, що готові визнати Палестину лише в рамках довгострокового якраз політичного розв'язання конфлікту на Близькому Сході, отже, так би мовити, відтерміновують визнання в обмін на припинення кровопролиття", - зазначив Яблонський.

Він наголосив, що ця проблема зараз отримала такий певний поштовх, зокрема через те, що такі країни як Франція, активно почали діяти в напрямі реального визнання держави Палестина.

"Очевидно, що це буде способом, вплинути і на Ізраїль, і на Сполучені Штати, але ми розуміємо, що є дуже багато питань взаємопов'язані, або вони будуть виглядати як такими взаємозаліком, якщо можна так сказати, цілком може бути, що оця велика шахівниця, так звана, вона може передбачати якісь домовленості, там, скажімо, розміни і все таке інше. Це надзвичайно складно і говорити про те, чим зараз закінчиться ця історія із визнанням Палестинської держави дуже складно. Ми бачимо, що Сполучені Штати більше схильні підтримувати свого союзника Ізраїль і досить без захвату вони говорять про перспективи от теперішнього визнання держави Палестина", - підсумував політолог.