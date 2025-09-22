Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини
Ексклюзив

"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини

Євген Козярін
22 вересня, 2025 понедiлок
17:54
Світ Сектор Гази

Говорити про те, чим зараз закінчиться ця історія із визнанням Палестинської держави дуже складно

Зміст

Про це заявив історик та політолог Василь Яблонський у програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

"В будь-якому разі, це один із способів, скажімо так, спробувати зупинити кровопролиття, яке відбувається зараз в Палестині і воно спровоковане, очевидно, ХАМАСом, але в будь-якому разі, багато хто сумнівається в адекватності відповіді, скажімо так, Ізраїлю. де ми бачимо і гуманітарну катастрофу, де ми бачимо загибель багатьох людей на палестинській території", - сказав він.

Історик нагадав, що майже із двох сотень держав світу, більшість - під 140 країн визнають палестинську державу.

"Очевидно, що це, я ще раз кажу, це такий спосіб зупинити цей конфлікт і перевести його у дипломатичний ракурс і спробу якраз вирішити питання дипломатичним способом. Однак частина країн і частина європейських, і Сполучені Штати. Вони говорять, що готові визнати Палестину лише в рамках довгострокового якраз політичного розв'язання конфлікту на Близькому Сході, отже, так би мовити, відтерміновують визнання в обмін на припинення кровопролиття", - зазначив Яблонський.

Він наголосив, що ця проблема зараз отримала такий певний поштовх, зокрема через те, що такі країни як Франція, активно почали діяти в напрямі реального визнання держави Палестина.

"Очевидно, що це буде способом, вплинути і на Ізраїль, і на Сполучені Штати, але ми розуміємо, що є дуже багато питань взаємопов'язані, або вони будуть виглядати як такими взаємозаліком, якщо можна так сказати, цілком може бути, що оця велика шахівниця, так звана, вона може передбачати якісь домовленості, там, скажімо, розміни і все таке інше. Це надзвичайно складно і говорити про те, чим зараз закінчиться ця історія із визнанням Палестинської держави дуже складно. Ми бачимо, що Сполучені Штати більше схильні підтримувати свого союзника Ізраїль і досить без захвату вони говорять про перспективи от теперішнього визнання держави Палестина", - підсумував політолог.

  • Нагадуємо, серед країн, які мають намір визнати Палестину як незалежну державу під час вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН є Мальта, Франція,  Нова Зеландія, Люксембург та Бельгія.
  • 21 вересня чотири країни – Канада, Велика Британія, Португалія та Австралія – офіційно визнали Палестину як незалежну державу, підкресливши підтримку мирного дводержавного вирішення конфлікту на Близькому Сході. В Ізраїлі розкритикували це рішення. 
Теги:
Франція
Ізраїль
Палестина
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
Світ і ми з Євгеном Магдою
Читайте також:
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Канада
Автор Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
Сергій Лавров
Автор Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
Київ
+24.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ в Туреччину й Британію
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
18:25
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки
18:15
Ексклюзив
Олег Рибачук
Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук
18:13
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу
Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
18:00
OPINION
Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
17:45
Хрещатик
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:24
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
УПЛ: "Динамо" втратило очки з "Олександрією", результати інших матчів 6-го туру
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:17
Дональд Туск
Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
15:07
Купʼянськ
Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"
14:52
За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
14:42
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари
14:32
COVID-19
У Києві захворюваність на COVID-19 знизилась на 17,9%
14:21
Замість п’яти різних виплат: уряд запровадив базову соціальну допомогу для родин у складних життєвих обставинах
14:12
З початку року 147 поплічникам кремля в Криму повідомили про підозру, 32 - засудили
14:00
OPINION
Нам треба другий фронт
13:58
Ексклюзив
імміграційні вимоги Канади
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
13:07
Дональд Трамп
Трамп розкрив імена декількох американських покупців TikTok
12:54
Ексклюзив
колумбійський гурт Los Іankovers
Далеко не всі народи у світі мають скарб - власну мову: колумбійський гурт Los Iankovers, який співає українські пісні
12:40
На Київщині затримали двох чоловіків, які постачали росіянами українські SIM-карти для дронів-камікадзе
12:27
Талібан
Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США
12:12
прогноз, погода
Де буде тепло, а де похолоднішає: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 23 вересня
12:00
OPINION
План Б для Трампа
11:54
ЗРК С-400 РФ
Українські військові уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV