Трамп може призначити Ілона Маска на державну посаду, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Багато чого зміниться через пів року, рік після інавгурації Дональда Трампа. Зокрема, ми можемо побачити новий склад адміністрації Трампа. Вже іншого держсекретаря, який буде після 20 січня, главу Пентагону, керівника розвідки й т.д. Я гадаю, що ми побачимо геть інших людей. Рано чи пізно Дональд Трамп призначить близьких собі людей. Цілком ймовірно, що частиною його команди може стати Ілон Маск. Я не виключаю, що Дональд Трамп може призначити його на державну посаду. Він може зробити його спецпредставником президента, або навіть більше. Тому після інавгурації нас очікують досить несподівані рішення щодо кадрової політики від Дональда Трампа", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив на важливості посилення співпраці України зі США. Зокрема, мають бути посилена робота МЗС України, які зараз просто не беруть участь у роботі на американському напрямі.

"Нам же слід повністю змінювати підходи роботи на американському напрямку. Бо та система, яка зараз в нас працює, навряд чи далі даватиме результати. Я маю на увазі, президент і ще кілька менеджерів працюють зі США. Лише хочу додати, що все ж таки зустріч Зеленського та Трампа була дуже вчасною. Вони змогли віч-на-віч обговорити важливі питання", - додав він.