Трамп не може створити умови для угоди з Путіним, - Безсмертний

Таку думку висловив в етері Еспресо дипломат Роман Безсмертний.



"Трамп не може створити умови для угоди з Путіним по тій простій причині, що він не розуміє, не акцептує мету, яку переслідує Путін. Він взагалі далекій до усвідомлення того, з чим має справу. Трамп замість того, щоб разом з Європою знищити це російське мракобісся, він його легалізує, визнає суб'єктом міжнародного права, фактично реанімує кримінального злочинця. Справа не в умовах, які створює Дональд Трамп, а в тому, що Путіну важливо зараз побути разом із Трампом чи кимось з європейських політиків, бо це його легалізує", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, давності злочинам, які вчинив Путін, не існує, рано чи пізно він буде відповідати попри те, що Трамп його реанімує на короткий час і, можливо, навіть поверне до якоїсь участі у міжнародному житті, але це тимчасово.

"Трамп не розуміє мети Путіна, якою є знищення Української держави, українського етносу, української нації. Будь-яка пауза – лише передишка перед продовженням війни. Ба більше, плани Путіна ідуть далеко за межі України – відновлення імперіалістичного впливу РФ на лінію до 1991 року. Ми ще почуємо і до Аляски, і після Аляски про "усунення першопричин", а це лише інформаційна пауза у використанні кремлівськими пропагандистами цих тез. Очевидно, Трамп цього не розуміє", - зауважив дипломат.

На його думку, позиція Трампа та його команди дещо відірвана від реалій, тому використовується термінологія, яка з точки зору оцінки реалістичної ситуації, не відповідає ні нормам міжнародного права, ні статуту ООН, ні Гельсінському заключному акту, ні Конституції України.

"За результатами будь-яких угод має бути реалізований принцип статуту і забезпечена справедливість: війська РФ мають покинути суверенну територію України, повинен відбутися суд над винуватцями та має бути вчинена сатисфакція щодо жертв цієї війни та шкоди, яка була завдана Україні. Все інше – блудослів'я Трампа, яке ні до чого позитивного у нинішній ситуації не приведе. Виходячи з того, що я зараз бачу, очевидно, що коефіцієнт корисної дії цієї зустрічі в Анкориджі буде мінімальний, а, можливо, взагалі відсутній", - резюмував Безсмертний.





Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.





