Трамп прийняв запрошення від Байдена на зустріч у Білому домі

Про це інформує CNN, посилаючись на заяву директора з комунікацій кампанії Трампа Стівена Чунга.

"Президент Джо Байден зателефонував президенту Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою і запросив до Білого дому, щоб забезпечити плавний перехід між нинішньою адміністрацією і новою адміністрацією", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що новообраний Трамп "з нетерпінням чекає на зустріч", яка має відбутися найближчим часом та дуже цінує дзвінок Байдена.