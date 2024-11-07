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Трамп прийняв запрошення від Байдена на зустріч у Білому домі

Ольга Бабишена
7 листопада, 2024 четвер
02:49
Світ Дональд Трамп

Республіканець Дональд Трамп, якого американці обрали лідером країни на найближчі чотири роки, прийняв запрошення від президента Джо Байдена на зустріч у Білому домі

Зміст

Про це інформує CNN, посилаючись на заяву директора з комунікацій кампанії Трампа Стівена Чунга. 

"Президент Джо Байден зателефонував президенту Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою і запросив до Білого дому, щоб забезпечити плавний перехід між нинішньою адміністрацією і новою адміністрацією", - йдеться у повідомленні. 

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Вказано, що новообраний Трамп "з нетерпінням чекає на зустріч", яка має відбутися найближчим часом та дуже цінує дзвінок Байдена. 

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
  • Президент США Джо Байден зателефонував і привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах.
  • Ввечері віцепрезидентка США й екскандидатка у президенти Камала Гарріс звернулася до американців після поразки на виборах.  Також вона зателефонувала Трампу й привітала його з перемогою. 
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вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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