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ЦАХАЛ протягом доби завдав 200 ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані

Марія Науменко
13 жовтня, 2024 неділя
12:02
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

Впродовж доби ізраїльські Військово-повітряні сили завдали серії масованих ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), 36-та дивізія вночі завдала авіаударів по ракетних установках "Хезболли", протитанкових позиціях і складах зі зброєю на півдні Лівану.

За словами військових, дивізія також знищила десятки бойовиків "Хезболли".

Загалом, за останні 24 години ізраїльські ВПС завдали ударів по близько 200 цілях "Хезболли" на півдні Лівану і в глибині країни. Серед цілей, атакованих ізраїльськими ВПС, - осередки "Хезболли", пускові установки ракет, командні пункти та бойові позиції.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командних пунктах ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану, на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.

У понеділок, 7 жовтня, винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

У вівторок, 8 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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