​​"Це лише початок": співорганізатор форуму Вільних народів РФ Магалецький про теракт в "Крокус Сіті Хол"

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"На мою думку, теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" був першою ітерацією сучасних терактів на території РФ. Оскільки нічого нового путінський режим не вигадав. Путін разом зі своєю командою воєнних злочинців прийшли до влади в Росії на хвилі терору. Вони починали з того самого у 1999 році. Для них це вже випрацювана практика", - пояснив Магалецький.

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Дослідник вважає, що режим Путіна вирішив використати тероризм для відновлення звʼязків з іншими державами

"Скоріше за все, метою терактів на території РФ є не внутрішня політика режиму. Адже, що стосується мобілізації, то хоч їм і складно проводити її, але все ж за тотального контролю Кремлю вдається набирати росіян для війни проти України. Думаю, що ці теракти були зроблені й будуть використані для зовнішньої політики Москви. Вони намагаються відновити контакти зі світом, акцентуючи на тому, що в них спільний ворог - тероризм", - додав він.

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