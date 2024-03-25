"Це лише початок": співорганізатор форуму Вільних народів РФ Магалецький про теракт в "Крокус Сіті Хол"
Дослідник регіоналізму в Російській Федерації та співорганізатор форуму Вільних народів РФ Олег Магалецький вважає, що теракти на території РФ будуть продовжуватись, адже таким чином Кремль намагається відновити контакти з іншим світом
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"На мою думку, теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" був першою ітерацією сучасних терактів на території РФ. Оскільки нічого нового путінський режим не вигадав. Путін разом зі своєю командою воєнних злочинців прийшли до влади в Росії на хвилі терору. Вони починали з того самого у 1999 році. Для них це вже випрацювана практика", - пояснив Магалецький.
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Дослідник вважає, що режим Путіна вирішив використати тероризм для відновлення звʼязків з іншими державами
"Скоріше за все, метою терактів на території РФ є не внутрішня політика режиму. Адже, що стосується мобілізації, то хоч їм і складно проводити її, але все ж за тотального контролю Кремлю вдається набирати росіян для війни проти України. Думаю, що ці теракти були зроблені й будуть використані для зовнішньої політики Москви. Вони намагаються відновити контакти зі світом, акцентуючи на тому, що в них спільний ворог - тероризм", - додав він.
Довідково: Форум Вільних народів РФ - це міжнародна суспільно-громадська платформа, яка об’єднує лідерів поневолених країн і регіональних рухів сучасної Росії та представників політичних, дипломатичних, медіа та аналітичних інституцій вільних країн світу для мирної та ненасильницької деколонізації сучасної Росії.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в "Крокусі" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо висловив переконання, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.
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