"Це не трагедія": в Угорщині не впевнені, чи досягнуть згоди з ЄС щодо допомоги Україні

Про це повідомляє Telex.

Голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш зазначив, що країна веде перемовини з Єврокомісією з цього приводу, однак через різні позиції в Угорщині не впевнені, чи досягнуть згоди.

Водночас за його словами "це не трагедія", адже рішення можна знайти до 2026 року - саме тоді завершуються семирічні фінансові рамки, які регулюють річний бюджет ЄС.

"Не можна усувати можливість покращення відносин між Угорщиною та Україною, і Угорщина повинна прагнути добрих відносин із сусідньою країною. Ми не повинні втрачати надії на те, що в угорсько-українських відносинах можуть відбутися зміни", - сказав Гуяш.

Також представник адміністрації Орбана додав, що "Угорщина не виключає підтримки України на двосторонній основі".

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні

15 грудня Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі €50 млрд за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.

Цього ж дня стало відомо, що євродепутати розглядатимуть резолюцію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС.

17 січня повідомлялося, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні на 2024-2027 роки розміром €50 млрд.