"Ця угода все рівно буде підписана": Яценюк про допомогу від США в обмін на корисні копалини

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"По-перше, я вважаю, що правильно зробив (Зеленський, - ред.), що не підписав зразу. Друге - це, знаєте, такий кавалерійський наїзд, наскок якийсь, не зовсім правильна політика, хаотична політика, тобто немає послідовності. Україна буде співпрацювати зі Сполученими Штатами у сфері економіки однозначно. Тільки для того, щоб у нас була економіка, для України потрібна бути безпека. Для того, щоб була безпека, то взагалі треба зберегти українську державу. Ну, тут же треба визначити: де кінь, де віз. От, тому перше, правильно Зеленський зробив, друге - взяли паузу, третє - ця угода все рівно буде підписана і четверте, ключове - ця угода може бути тільки частиною загальної архітектури американо-українських відносин. Ми не можемо мати угоду про копалини в Україні, якщо ми не маємо безпеки України", - сказав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що бізнес-підходи не мають бути головними у співпраці із США. На його думку, спершу має бути політика, яка ґрунтується на цінностях.

"Тому дуже добре, що кавалерійська атака не відбулася станом на сьогодні, і Україна ж не відмовила. Україна сказала: "Так, ми готові працювати. Якщо ви вважаєте, що це економічно вигідно для вас, ми тим більше вважаємо, що це економічно вигідно для нас". Але з моєї точки зору, це два паралельних треки. Те що бізнес підходить у політиці дуже погано завершується. Спочатку повинна бути політика, яка базується на цінностях, а якщо є міцні цінності, тоді вже можуть бути і непогані ціни. А якщо ми почнемо з цін, з грошей, то не буде ні грошей, ні цінностей. Тому я не є прихильником бізнес-підходів у політиці, я категоричний не є прихильник", - вважає колишній прем'єр-міністр України.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль". У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій. 12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство. Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.