У 2018 році Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників зазначив, що тоді Макрон обговорював можливість надання Дурову французького громадянства. Проте той від пропозиції відмовився, хоч у 2021 році все ж отримав громадянство Франції.

Окрім цього, джерела стверджують, що за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone Дурова.

Як пише WSJ, французькі силовики були стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак.

Людина, близька до Дурова, розповіла, що компанія тривалий час ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на "рідко перевіреній електронній адресі" Telegram.

"Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злом телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", - йдеться у публікації.

Що відомо про арешт Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання засновника Telegram: йому інкримінують 12 звинувачень.

У вівторок, 27 серпня, прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.