У 2018 році Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа, - WSJ
Президент Франції Еманюель Макрон за ланчем у 2018 році пропонував генеральному директору Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа. Підприємець тоді відмовився
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Один зі співрозмовників зазначив, що тоді Макрон обговорював можливість надання Дурову французького громадянства. Проте той від пропозиції відмовився, хоч у 2021 році все ж отримав громадянство Франції.
Окрім цього, джерела стверджують, що за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone Дурова.
Як пише WSJ, французькі силовики були стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак.
Людина, близька до Дурова, розповіла, що компанія тривалий час ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на "рідко перевіреній електронній адресі" Telegram.
"Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злом телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", - йдеться у публікації.
Що відомо про арешт Дурова у Франції
Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.
Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.
Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання засновника Telegram: йому інкримінують 12 звинувачень.
У вівторок, 27 серпня, прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.
Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.
Також Bloomberg писало, що Обʼєднані Арабські Емірати "уважно стежать за справою" щодо затримання власника Telegram Павла Дурова у Парижі й попросили у французьких чиновників надати доступ до нього.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.74Продаж 46.42
- Актуальне
- Важливе