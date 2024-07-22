У Брюсселі розпочалася зустріч очільників МЗС країн ЄС: обговорять наслідки "миротворчого турне" Орбана

Про це повідомляє Укрінформ.

Особливу увагу приділять скандальним заявам угорської сторони на засіданні Радбезу ООН, де Будапешт звинуватив ЄС у "підтримці" війни в Україні. Така позиція Угорщини викликала обурення в Євросоюзі.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав ці заяви "повністю неприйнятними", наголосивши, що ЄС підтримує Україну та прагне завершити війну на основі Хартії ООН.

"Ми обговоримо, як країни-члени оцінюють таку позицію країни, яка водночас представляє ротаційне головування в ЄС. Європейський Союз не підштовхує до війни. Він не є стороною війни, але він захищає Україну від агресії", - наголосив він.

Засідання має стати платформою для обговорення подальших кроків ЄС у відповідь на позицію Угорщини та визначення спільного курсу дій щодо підтримки України.

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини в Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше, 5 липня, до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом, 8 липня, Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше, 11 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати в Будапешт на захід Орбана.