У Чехії не бачать передумов для відправки своїх військових в Україну

Про це він сказав у межах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, яка відбувається 30-31 травня, пише "Радіо Свобода".

"Ми маємо захист нашого посольства, але це цілковито інша роль. Наразі немає чеських солдатів в Україні. Не думаю, що дискусія (з цього питання, – ред.) зайшла аж так далеко", - сказав дипломат.

Він вказав на те, що Чехія надає Україні гуманітарну, політичну та військову допомогу.

"Я думаю, що ми робимо багато. Ми прийняли біженців – на душу населення ми найбільше прийняли біженців з України тут – приблизно 400 тис. А ми ж країна з населенням 10 млн. Тобто ми робимо й так багато", - резюмував Ліпавський.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

29 травня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав неприйнятною відправку німецьких військових в Україну.

Пізніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна ніколи не надішле в Україну свої війська.