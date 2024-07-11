У ЄС підтвердили, що переговори Орбана з Путіним порушили договори блоку, - FT

Про це пише Financial Time з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

За словами співрозмовників видання, юридична служба Європейського Союзу 10 липня повідомила країнам-членам, що дії Орбана порушили договори ЄС, які забороняють "заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу".

Зазначено, що очільник угорського уряду порушив положення стосовно того, що всі країни блоку мають здійснювати зовнішньополітичну діяльність "беззастережно в дусі лояльності та взаємної солідарності".

Водночас у коментарі FT глава Євроради Шарль Мішель зауважив, що нещодавня поїздка Орбана до Москви є "політичною помилкою". Він також додав, що за 10 років його роботи в ЄС "ніколи не бачив такої жорсткої реакції з боку 26 інших країн" на дії іншої.

За словами Мішеля, він мав зустріч з угорським прем’єром на саміті НАТО у Вашингтоні та підтримує контакт з іншими європейськими лідерами, аби вирішити, які діяти надалі.

Візит Орбана до Москви

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.

Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.

7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.