У Єврокомісії заявили, що Грузія втратить €121 млн допомоги через "відхід від демократичних стандартів"
Грузія втратить €121 млн допомоги від Європейського Союзу в результаті її відходу від демократичних цінностей
Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на Генеральний директорат з питань політики сусідства та розширення Європейської комісії.
Зазначено, що фінансову допомогу заморозили/перерозподілили в червні цього року через "відхід від демократичних стандартів, зокрема після прийняття закону "Про прозорість іноземного впливу", спрямованого проти грузинського громадянського суспільства та ЗМІ".
Водночас у ЄС не уточнили, на які напрямки мали надати кошти.
Що передувало
На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції
Парламент Грузії 4 вересня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів.
Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".
У ЄС 20 вересня заявили про готовність припинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії".
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про втручання країн Заходу в парламентські вибори його держави.
Вчора, 3 жовтня, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписавзаконопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала і не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.
4 жовтня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.
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