У Єврокомісії заявили, що Грузія втратить €121 млн допомоги через "відхід від демократичних стандартів"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на Генеральний директорат з питань політики сусідства та розширення Європейської комісії.

Зазначено, що фінансову допомогу заморозили/перерозподілили в червні цього року через "відхід від демократичних стандартів, зокрема після прийняття закону "Про прозорість іноземного впливу", спрямованого проти грузинського громадянського суспільства та ЗМІ".

Водночас у ЄС не уточнили, на які напрямки мали надати кошти.

Що передувало

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції