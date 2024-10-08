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У Єврокомісії заявили, що Грузія втратить €121 млн допомоги через "відхід від демократичних стандартів"

Дар'я Куркіна
8 жовтня, 2024 вiвторок
18:47
Світ грузія

Грузія втратить €121 млн допомоги від Європейського Союзу в результаті її відходу від демократичних цінностей

Зміст

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на Генеральний директорат з питань політики сусідства та розширення Європейської комісії.

Зазначено, що фінансову допомогу заморозили/перерозподілили в червні цього року через "відхід від демократичних стандартів, зокрема після прийняття закону "Про прозорість іноземного впливу", спрямованого проти грузинського громадянського суспільства та ЗМІ".

Водночас у ЄС не уточнили, на які напрямки мали надати кошти.

Що передувало

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів". 

Водночас у серпні премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції

Парламент Грузії 4 вересня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів.

Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".

У ЄС 20 вересня заявили про готовність припинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо керівна партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії".

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив про втручання країн Заходу в парламентські вибори його держави.

Вчора, 3 жовтня, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписавзаконопроєкти, що обмежують права ЛГБТ. Їх раніше не підписала і не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.

4 жовтня посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.

Теги:
ЄС
Грузія
Європа
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