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У Генштабі Ізраїлю заявили, що не дозволять "Хезболлі" залишитися на півдні Лівану

Ольга Бабишена
3 жовтня, 2024 четвер
22:28
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Начальник Генштабу Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що ЦАХАЛ не дозволить "Хезболлі" відновити свою присутність на півдні Лівану

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Про це інформує The Times of Israel.

Він розповів, що місія ЦАХАЛу - створити безпеку на для жителів, щоб вони могли повернутися до своїх домівок. 

"Для повернення мешканців ми повинні знищити інфраструктуру терору, яку "Хезболла" побудувала біля кордону, щоб здійснювати нальоти на наші міста в день, коли буде відданий наказ і вбивати ізраїльських мирних жителів. Ми дуже рішуче налаштовані знищити цю інфраструктуру і вбити всіх, хто там знаходиться", - сказав начальник Генштабу. 

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Він додав, що ЦАХАЛ також не дозволить "Хезболлі" відновити позиції на цій території у майбутньому.  

"Серйозні удари по "Хезболлі" в усіх районах, в Бейруті, в долині Бекаа, на півдні Лівану, будуть продовжуватися", - зазначив Халеві.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

Теги:
Ізраїль
Хезболла
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