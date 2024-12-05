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У Грузії опозиція висунула вимоги засновнику партії влади Іванішвілі

Дар'я Куркіна
5 грудня, 2024 четвер
18:48
Світ Бідзіна Іванішвілі

У Грузії 4 опозиційні обʼєднання, які за підсумками виборів 26 жовтня потрапили до парламенту, спільно звернулися до засновника й почесного голови правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі з вимогами, які мають сприяти "виходу держави із кризи"

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Про це інформує "Ехо Кавказа".

Зазначено, що обʼєднання не визнають легітимність парламенту та звернулися до Іванішвілі з вимогами, які, на їхню думку, потрібно виконати для виходу Грузії із кризи.

Опозиція вимагає негайного звільнення політичних вʼязнів, затриманих на протестах, та припинення усіх справ проти них. Також вона наполягає на призначенні нових парламентських виборів, що проводитимуться новим незалежним органом, та вимагає забезпечити політичну нейтральність правоохоронців.

"Перемога Грузії, нашої свободи, неминуча!" - додала опозиція у своїй заяві.

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26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

5 грудня президент України Володимир Зеленський 5 грудня підписав указ про застосування санкцій проти чинної влади Грузії, зокрема проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Теги:
Новини
Грузія
акції протестів
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