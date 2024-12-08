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У Грузії заборонять закривати обличчя на мітингах

Марія Науменко
8 грудня, 2024 неділя
15:13
Світ Грузія, протести

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про введення заборони на приховування обличчя учасниками громадських зібрань та акцій протесту

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Про це повідомляє NewsGeorgia.

За його словами, новий закон набуде чинності до кінця місяця і має на меті "запобігти насильству" під час акцій.

Кобахідзе зазначив, що багато протестуючих використовують маски, що ускладнює реагування на ситуацію.

"Складно в цій ситуації реагувати - ходять у масках усі, кому не лінь", - пояснив він.

Прем'єр додав, що заборона, ймовірно, поширюватиметься і на інші предмети, що закривають обличчя, такі як окуляри, респіратори та протигази. Однак правляча партія ще не визначила, якими будуть покарання за порушення нових правил.

Крім того, раніше грузинська влада ввела обмеження на продаж піротехніки та засобів індивідуального захисту, які протестувальники використовували під час акцій. 

У виданні зазначили, що поточні протести в Грузії стали особливими, оскільки маски носять не лише протестувальники, а й значна частина силовиків, у тому числі патрульні поліціянти. За інформацією з джерел, також є особи в цивільному, які приховують свої обличчя і можуть діяти на вулицях Тбілісі проти протестувальників.

Як у Грузії розгортається нова Революція

 

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

Читайте також: Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 

Крім того, під час протестів у Грузії на знімальну групу опозиційного каналу TV Pirveli напали люди в масках. У оператора відібрали камеру.

Теги:
Новини
Грузія
політика
євроінтеграція
акції протестів
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