У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС

Про це 5 жовтня 2025 року першою написала прокремлівська газета "Московський комсомолець".

87-річного VIP-пенсіонера виявили без ознак життя на Малогвардійській вулиці. Він мешкав у цьому ж будинку на шостому поверсі й за попередньою інформацією від російських силовиків випав з вікна.

Розглядаються версії суїциду та нещасного випадку.

Леонтьєв працював у партійному видавництві "Правди" з 1971 року на посаді заступника начальника виробничого відділу. 1984 року очолив видавництво.

Знав про "золото партії" й справляв враження мільйонера

На загибель Леонтьєва відреагував російський опозиційний журналіст-"іноагент" та політемігрант Андрій Мальгін.

"Випадання з вікон продовжуються. Сьогодні у Москві з вікна випав колишній директор видавництва ЦК КПРС "Правда" В'ячеслав Леонтьєв, його знайшли біля будинку на вулиці Молодогвардійській, де він жив. Леонтьєв очолював видавництво з 1984 року. У 1991 році "Правду" перетворили на федеральне підприємство "Преса" й підпорядкували Управлінню справами президента РФ. Леонтьєв продовжував керувати видавництвом ще дуже довго. Я з ним познайомився, коли після заколоту (ДКНС серпня 1991 року - ред.) якийсь час засідав у комісії з приймання майна ЦК КПРС, представляючи там місто Москву. Він справляв враження підпільного мільйонера Корейка, але, можливо, це було хибне враження", - поділився своїми спогадами Мальгін.

"В будь-якому разі про "гроші партії" він знав багато. Видавництво "Правда" було найприбутковішим підприємством у бізнес-імперії ЦК КПРС", - підсумував журналіст, що з 2010 року мешкає в Італії.

Серія смертей російських топ-менеджерів

Від початку повномасштабного вторгнення до України в РФ не припиняються загадкові загибелі представників керівникого складу провідних стратегічних компаній.

У вересня 2022 року випав з катера директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін.

2022-2023 року пішли з життя відразу три високопосадовця російського нафтового гіганту "Лукойл": у серпні 22-го року випав з вікна попередній керівник ради директорів, віцепрезидент "Лукойлу" Равіль Маганов; не пережив сеанс "лікування" у шаманів топменеджер Олександр Суботін; зупинилося серце у голови ради директорів "Лукойла" Володимира Некрасова.

18 квітня 2023 року за нез'ясованих обставин сталося вбивство родини колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, який, нібито, застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.

21 квітня 2023 року в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю.

Влітку 2023 року не стало 40-річного голови російського технологічного "Ікс-Холдинга" Антона Черепенникова, чия компанія виготовляла техніку для спецслужб і космонавтики РФ.

9 листопада 2023 року теж у віці 40 років помер заступник директора Роскосмосу з економіки та управління Максим Овчинніков.

19 вересня 2025 року у Підмосков'ї виявлено тіло 50-річного гендиректора акціонерного товариства "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна, що керував єдиним у РФ виробництвом необхідного для виготовлення "шахедів" вуглецевого волокна.